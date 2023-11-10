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Ferdi Kadıoğlu: Kendimize gelmeliyiz

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi H grubunda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oldu. Sarı lacivertlilerin karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinin ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2023 Cuma 01:20 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Kendimize gelmeliyiz
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Fenerbahçe'nin Ludogorets Razgrad'a 2-0 yenildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçının ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe'nin yıldızı, "İki maç üst üste kaybettik. Kendimize gelmeliyiz. Biz güçlü bir takımız. Adana Demirspor maçına odaklanacağız. O maçta bir reaksiyon göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"YUSUF AKÇİÇEK İYİ OYNADI"

17 yaşında ilk resmi maçına çıkan takım arkadaşı Yusuf Akçiçek ile ilgili gelen soruya Ferdi, "Yusuf Akçiçek için mutluyum. Bence iyi oynadı. Biz bir takımız. Beraber kaybedip, beraber kazanıyoruz. Performansıyla gurur duydum. Ben de elimden geleni veriyorum ama bu maç iyi değildim." cevabını verdi.

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