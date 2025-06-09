Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zeyrek'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: YAKINLARINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise açıklamasında, "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandu.