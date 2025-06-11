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  • Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
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Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 20:31 - Güncelleme:
Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

  • Ferdi Zeyrek
  • soruşturma
  • gözaltı

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