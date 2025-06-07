Alınan bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.
Yoğun bakımda olan Zeyrek'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in, elektrik akımına kapıldığı kaza yeri görüntülendi.