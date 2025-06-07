İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2025 Cumartesi / 11 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ferdi Zeyrek'i evinde elektrik çarptı, durumu kritik! Olay yeri görüntülendi
Güncel

Ferdi Zeyrek'i evinde elektrik çarptı, durumu kritik! Olay yeri görüntülendi

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Zeyrek 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndü. Sağlık durumu kritik olan Zeyrek'in, elektrik akımına kapıldığı kaza yeri görüntülendi. Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Ferdi Zeyrek'i evinde elektrik çarptı, durumu kritik! Olay yeri görüntülendi
ABONE OL
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran Zeyrek 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndü. Zeyrek'in, elektrik akımına kapıldığı kaza yeri görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.

Yoğun bakımda olan Zeyrek'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in, elektrik akımına kapıldığı kaza yeri görüntülendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
  • Ferdi Zeyrek
  • elektrik
  • akım

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.