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  • Ferdi Zeyrek'in doktorundan kritik açıklama: Önce 20 sonra 50 dakika kalp masajı yaptık
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Ferdi Zeyrek'in doktorundan kritik açıklama: Önce 20 sonra 50 dakika kalp masajı yaptık

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Topçu, Zeyrek'e önce 20 dakika sonra 50 dakika kalp masajı uygulandığını belirtti.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Ferdi Zeyrek'in doktorundan kritik açıklama: Önce 20 sonra 50 dakika kalp masajı yaptık
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Dün gece, evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, dün akşam evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'e evinde 20 dakika, hastanelerinde de 50 dakika kalp masajı yapıldığını hatırlatarak, uzun uğraşlar sonucu Zeyrek'in bu müdahaleye olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Topçu, daha sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeyrek'in kalp ve akciğeri fonksiyonlarının desteklenmesi için ECMO cihazına bağlandığını dile getirerek, bu tedavi yönteminde de olumlu cevap aldıklarını ifade etti.

UZMAN EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Zeyrek'in idrar çıkışlarının diyaliz işlemi uygulamasıyla sağlandığını aktaran Topçu, "Bunlar tabii olumlu gelişmeler. Bu arada tabii tamamen bu yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor. Sadece bir ekibin değil tüm hastanemizde beyin cerrahları, nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji ve kalp damar cerrahları ekip halinde bu hasta için başkanımız Ferdi Zeyrek için tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışıyor, tedaviyi yürütüyor." diye konuştu.

Topçu, kesin bir şey söylemenin erken olduğu süreçte olduklarını anlatarak, "Şu an net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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GENÇ OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Zeyrek'in daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı geçmişinin olmaması ve yaşının genç olmasının uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermesinde etkili olduğunu vurgulayan Topçu, entübe edilen Zeyrek'in uyandırılmasının ve beyin fonksiyonlarının kontrol edilmesinin erken olduğunu, bu aşamada temel yaşam fonksiyonlarıyla ilgili tedavilerin yapıldığını sözlerine ekledi.

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CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de dün akşam hastaneye geldiğinde Zeyrek'i görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Sadece dokunabildim. Benim aynı zamanda yol arkadaşım, başkanım olmasının yanı sıra bizim bir ekip arkadaşımız. Onu hissetmek güzeldi. Orada olduğunu biliyoruz. Biz de, 'Buradayız. Biz bu yola birlikte çıktık. Hep birlikte de bu yolda yürümeye devam edeceğiz' dedik. Her şey iyi olacak. İzlenimlerim hiç olumsuz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Olay yeri görüntülendi

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