Ferdi Zeyrek'in ölümünde yeni detay! Eşi ve kızı o geceyi anlattı

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki ifadesinde Nurcan Zeyrek, önceki günlerde havuz suyu ve motoruyla ilgili sorunlar yaşadıklarını, olay günü olan 6 Haziran'da eşinin saat 21.00 sıralarında havuza girip kızlarının kulaklığını su altından çıkardığını belirtti.

Eşinin havuzdan çıktıktan sonra suyun bulanıklığı konusunda kızı Nehir ile konuştuğunu anlatan Zeyrek, "Nehir ile eşimin suyun neden bulanık olduğuna dair konuştuklarını duydum. Eşim, Nehir'e 'Ben halledeceğim.' dedi. Nehir, odasına çıktı. Eşim de bana 'Muhtemelen motor çalışmıyor.' dedi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ikiz çocuklarını uyutmak üzere eve geçtiğini anlatan Nurcan Zeyrek, üst katta bulunduğu sırada acı bir ses duyduğunu, pencereden baktığında havuzun enerji odasının kapağının açık olduğunu gördüğünü ve eşinin düşmüş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Hızla aşağı inerek enerji odasına gittiğini, eşinin hareketsiz halde olduğunu fark ettiğini aktaran Zeyrek, eşinin tepki vermemesi üzerine yardım çağırmak için eve koştuğunu, merdivenlerde kızı Nehir ile karşılaştığını, ambulans çağırmasını istediğini söyledi.

TELAŞLA HAVUZA İNDİĞİNİ DİLE GETİREN NURCAN ZEYREK, ŞUNLARI ANLATTI:

"Eşimin yanına gittim. Merdivenin demirini ellediğimde elektrik akımını hissettim. Bu esnada ayağımda terlik vardı. Eşimin ayağı merdivene sıkışmış vaziyetteydi. Hafif bir cızırtı sesi de duydum. Koşarak eve dönüp bütün şalterleri kapattım. Sonra eşimin yanına geri dönüp emin olmak için metal merdivene tekrar dokundum. Bu sefer elektrik akımı yoktu."

Nurcan Zeyrek, olay yerine gelen bir kişinin nabız kontrolü yaptığını, ancak bu kişinin sonucu anlayamadığını, komşuların yardıma geldiğini ve kısa süre sonra ambulans ile itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığını ifade etti.

Ekiplerin eşine kalp masajı ve oksijen desteği uyguladığını, nabzının gelmesi üzerine eşinin ambulansla hastaneye sevk edildiğini belirten Nurcan Zeyrek, ikamete taşındıklarından beri elektrik arızaları yaşandığını, şalterlerin sık sık attığını, geçmişte birçok elektrikçinin eve geldiğini, komşuların da benzer sorunlar yaşadığını söyledi.

Nurcan Zeyrek, eşinin ölümünde kusuru veya ihmali olan kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

FERDİ ZEYREK OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE HAVUZDAKİ BULANIKLIĞI SORMUŞ

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de olaydan bir gün önce bahçedeyken yan villanın bahçesinde havuz bakımıyla ilgilenen bir kişiyi gördüklerini, babası Ferdi Zeyrek'in kendi havuzlarının bulanık olması nedeniyle bu kişiyle konuştuğunu belirtti.

Nehir Zeyrek, ifadesinde şunları anlattı:

"Babam bizim bahçedeydi, bu şahsı görünce 'Birader bir bakar mısın?' dedi. Sonra adam yaklaşınca babamla konuşmaya başladılar. Babam 'Bu havuz neden hala böyle, suyu niye bulanık?' dedi. Bunun üzerine ismini bilmediğim şahıs 'Ben Yalçın Bey'le yeni konuştum, bakımlar yapıldı, ben havuzu temizledim, klorunu attım, gerekli olan tüm bakımlarını yaptım.' dediğini duydum. Devamında babam biraz sinirlenince 'İstiyorsanız bir daha ben de bakayım fakat birkaç saate su kendine gelir.' dedi. Babam da 'Tamam birader sen öyle diyorsan öyledir, bekleyelim.' dedi."

Nehir Zeyrek, annesinden öğrendiğine göre babası ve kardeşlerinin aynı gün havuza girdiklerini, ancak suyun bulanıklığının sürdüğünü ifade etti.

Olay günü akşam saatlerinde ailece bahçede oturduklarını kaydeden Nehir Zeyrek, babasının havuzun bulanıklığından şikayet ettiğini, kendisinin odasına çıkarak film izlediğini söyledi. Saat 23.31 sıralarında bir çığlık duyduğunu, annesinin "Baban düştü" diye bağırması üzerine aşağı indiğini ve 112'yi arayarak durumu bildirdiğini anlattı.

Zeyrek, annesinin "Galiba elektrik çarptı." diyerek ana şalteri kapattığını, ardından eve gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin babasını bulunduğu yerden çıkarıp kalp masajı uyguladıklarını belirtti.

OLAY

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motoru bozulduğunda tamir eden H.İ. ile tutuksuz sanıklar site görevlisi A.E, havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö, motor bobinaj firması sahibi H.A, elektrik dağıtım firması görevlisi M.E, yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A, H.Ş. ve M.Ç, müteahhit firma yetkilisi M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.