İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1824
  • EURO
    44,8516
  • ALTIN
    4214.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ferdi Zeyrek'in ölümünde 6 ihmal! Bakan Tunç bilirkişi raporunu açıkladı
Güncel

Ferdi Zeyrek'in ölümünde 6 ihmal! Bakan Tunç bilirkişi raporunu açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun detaylarını paylaştı.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Ferdi Zeyrek'in ölümünde 6 ihmal! Bakan Tunç bilirkişi raporunu açıkladı
ABONE OL

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeyrek'in elektrik akımına kapılması sonucu vefat etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Tunç, 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu, 2 kişinin gözaltına alındığını anımsattı.

Tunç, olayla ilgili bilirkişi heyetince hazırlanan raporda yer alan tespitleri şu şekilde sıraladı:

"Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir."

Bakan Tunç, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

  • Ferdi Zeyrek
  • ihmal
  • Bakan Tunç

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.