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Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor? Ferhat ile Şirin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bu akşam Fox Tv ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına merhaba diyecek. Yapımını O3 Medya ile Artistanbul Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi Ferhat ile Şirin, izleyiciyle buluşacak. Tüm dizi takipçileri Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor? Ferhat ile Şirin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ferhat ile Şirin dizisinin başrollerinde; Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar yer alıyor. Ferhat ile Şirin dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor? Ferhat ile Şirin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yapımını O3 Medya ile Artistanbul Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi Ferhat ile Şirin bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Ferhat ile Şirin dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
FERHAT İLE ŞİRİN NEREDE ÇEKİLİYOR? 
Ferhat ile Şirin dizisi İstanbul’un farklı ilçelerinde ve mekanlarında çekiliyor. Ana çekim yerinin Beykoz Kundura Fabrikası ve Kapalıçarşı olacağı belirtildi. İstanbul’un farklı ilçelerinde ve mekanlarında da çekim setleri kurulacak. Kapalıçarşı’da mücevher ve antika dükkanı ile yine İstanbul’da bir marangozhane dizi için kiralandı.
 

 
FERHAT İLE ŞİRİN DİZİSİ KONUSU NE?
İstanbul’un otantik ve masalsı dünyasında geçen efsanevi aşk hikayesi.
 
Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.
 
Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.
 
Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.
 

 
FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın paylaştığı, dizinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Emel Çölgeçen, Şehsuvar Aktaş ve Işıl Yücesoy gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

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