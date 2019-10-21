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Ferruh Taşdemir kimdir? Ferruh Taşdemir kaç yaşında, nereli?

Ferruh Taşdemir Raffels Otel’de gerçekleştirilen törende nişanlısı Eftalya Kökbudak ile dünyaevine girdi. Ferruh Taşdemir kimdir? Ferruh Taşdemir kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Düğüne Cavit Çağlar’dan Ajda Pekkan’a Mehmet Ağar’dan Volkan Konak’a kadar birçok ünlü isim katılım gösterdiler. Eftalya Kökbudak ile hayatını birleştiren Ferruh Taşdemir, sosyal medyanın da gündeminde yer almaya başladı. Ferruh Taşdemir hakkında merak edilenlerin tümüne haberimiziqn içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Ferruh Taşdemir kimdir? Ferruh Taşdemir kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ferruh Taşdemir, 20 Ekim akşamı ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreninin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Ferruh Taşdemir Raffels Otel’de gerçekleştirilen törende nişanlısı Eftalya Kökbudak ile dünyaevine girdi. Eftalya Kökbudak ile hayatını birleştiren Ferruh Taşdemir, sosyal medyanın da gündeminde yer almaya başladı. Ferruh Taşdemir hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

 
FERRUH TAŞDEMİR KİMDİR? 
Ferruh Taşdemir, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Yapımcılıkla uğraşan Ferruh Taşdemir, 10 yıla yakın bir süre Şansal Büyüka ile Maraton ve Can Tanrıyar'la Televole ekibinde muhabirlik yapmıştır.
 
Daha sonra Bu Film Bitmez, İlle de Roman Olsun, Güldür Bakalım, Ünlüler Sirki, Sol şerit, Evlere şenlik gibi programlara imza atmıştır.
 

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