Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor'a ziyaret! İlk kez kurulan ''Aile Obası''nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TürkMedya'nın ana medya sponsoru olduğu festivale ziyarette bulundu.

Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı gezdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

7. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NDE ÜÇÜNCÜ GÜN BAŞLADI

7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Dünya Etnospor Birliği tarafından gerçekleştirilen ve TürkMedya'nın ana medya sponsoru olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.