Fethinin 815. yıl dönümünü denizde bayrak açarak kutladılar

AA 5 Mart 2022 Cumartesi 20:26 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 02:31

Antalya'nın fethinin yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli yarışma, tören, panel ve sempozyumlarla kutlanıyor.



İHH'dan altı kişilik dalgıç ekibi, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan tüplü dalış gerçekleştirdi.

"Mavi Vatan"ın önemini anlatmak için bir süre su altında kalarak Türk bayrağı açan ekip, sonra bayrakla birlikte suyun yüzeyine çıkarak, Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815. yıl dönümünü kutladı.

İHH Sualtı Arama Kurtarma ekip sorumlusu Ali Uygur, anlamlı bir program düzenlediklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.