Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta ise 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.