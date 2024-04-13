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Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30 göçmen yakalandı.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta ise 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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