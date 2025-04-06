Fethiye açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si öldü, 2'si yaralandı

İlçe açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun alabora olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 58 yabancı uyruklu kurtarıldı. Ayrıca lastik botta cansız bedenine ulaşılan 2 düzensiz göçmen ile 2 yaralı göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığının iskelesine getirildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cenazeler ise morga götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.