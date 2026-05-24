Karaca'nın uğradığı silahlı saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin 20 Mayıs'ta İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye gelerek olay yeri çevresinde keşif yaptığını, saldırının ardından ticari taksi kullanarak Bodrum ilçesine kaçtığını tespit etti.

SALDIRGAN VE SUÇ ORTAĞI BODRUM'DA YAKALANDI

İnceleme sonucunda kimliği belirlenen ve suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. ile onun saklanmasına yardım eden T.D., Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adrese sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırganın Fethiye'den Bodrum'a kaçtığı ticari taksinin ücretini ödeyen ve İstanbul'dan Bodrum'a gelen bir diğer bağlantılı şüpheli H.N.'yi de Milas ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca, silahlı saldırıya uğradı

SAKLANDIKLARI ADRESTE UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelilerin Bodrum'da saklandığı ikamette yapılan aramalarda yaklaşık 700 gram skunk uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüphelinin olay anında uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu belirlenirken, suç unsuru silahın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dün Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

OLAY

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.