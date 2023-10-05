Fethiye dünyada ilk 10'a girdi

İngiliz The Times gazetesinin ekimde tatil için en iyi 10 adres listesinde, Muğla'nın Fethiye ilçesini ikinci sırada göstermesi, turizm sektörünün temsilcilerini mutlu etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, Fethiye bölgesinin her yıl 1 milyonun üzerinde turist ağırladığını söyledi.

Fethiye'de tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra her bütçeye uygun turistik tesislerin bulduğunu belirten Uysal, "Haziran'dan itibaren güzel bir sezon geçirdik. Ekim ayında da otellerimizin doluluk seviyesi yüksek." dedi.

Uysal, bölgenin ana pazarının İngiltere olduğunu, en çok İngiliz misafirleri ağırladıklarını vurguladı.

"BİZLERİ SEVİNDİREN BİR HABER OLDU"



Salgının ardından İngilizlerin bölgeye olan ilgisinin devam ettiğini dile getiren Uysal, "İngiliz gazetenin haberi bölgemizi, özellikle 2024 satışlarımızı olumlu yönde etkileyecek. Bizleri sevindiren bir haber oldu. Fethiye zaten bizim gözümüzde dünyanın gözbebeği. İngiltere'de de bu şekilde anılması bizi ayrıca onurlandırıldı. Fethiye'de tüm kurumlarla ilçenin tanıtımını yapmak için mücadele diyoruz. Times'ta çıkan haber de bizler için çok önemli." diye konuştu.

Uysal, haberin ardından bölgeye daha fazla İngiliz turistin geleceğini belirtti.

The Times'ta çıkan haberin Fethiye ve Türkiye imajına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Uysal, "Zaman zaman yurt dışı kaynaklı Türkiye ile ilgili olumsuz haberlerin de bertaraf edilmesini sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel işletmecisi Mete Ay ise 20 yılı aşkın süredir İngilizlerle çalıştıklarını söyledi.

Ay, bölgenin İngilizler tarafından tercih edilen ve tanınan bir lokasyon olduğunu dile getirdi.

"BU ÇOK GÜZEL BİR HABER"



Haberin gelecek açısından umut verici olduğu ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Hem fiyat hem de güzellik olarak en doğru yerler sıralamasında Fethiye, İbiza'dan sonra ikinci gösterilmiş. Bu çok güzel bir haber. Umut ediyorum önümüzdeki yıl bu seneye oranla çok daha kalabalık, bereketli ve güzel bir sezon geçiririz. Fethiye sadece tatile gelenler değil, 7 bin 500 İngiliz'in yaşadığı bir yer. Bunun da ciddi bir katkı ve güzelliği var."