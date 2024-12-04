Fethiye'de bir mahalleye düzenlenen operasyonda 140 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Asayiş ekiplerinin Karaçulha Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ortak uygulamada, düzensiz göçmenlere yönelik önemli bir operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda, düzensiz ve kayıtsız olduğu belirlenen 140 kişi tespit edildi.

Ekipler, yakalanan göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ederek gerekli işlemlerin başlatılmasını sağladı. Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.