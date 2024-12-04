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Fethiye'de bir mahalleye düzenlenen operasyonda 140 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 140 düzensiz ve kayıtsız göçmen tespit edilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 22:47 - Güncelleme:
Fethiye'de bir mahalleye düzenlenen operasyonda 140 düzensiz göçmen yakalandı
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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Asayiş ekiplerinin Karaçulha Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ortak uygulamada, düzensiz göçmenlere yönelik önemli bir operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda, düzensiz ve kayıtsız olduğu belirlenen 140 kişi tespit edildi.

Ekipler, yakalanan göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ederek gerekli işlemlerin başlatılmasını sağladı. Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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