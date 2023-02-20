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Fethiye'de deniz suyu çekildi: Birkaç gün içinde düzelecektir

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Fethiye'de deniz suyu çekildi: Birkaç gün içinde düzelecektir
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Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı. Foça Mahallesi Çalış mevkisinde bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler ortaya çıkan manzaranın fotoğraflarını çekti.

Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı.

Çekilmenin ardından kıyıda beliren atıklar, Fethiye Belediyesi ekiplerince toplandı.

- "BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DÜZELECEKTİR"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, çekilmelerin gelgit ve özellikle kış dönemlerinde açık denizde yaşanan fırtınalardan kaynaklandığını söyledi.

Su çekilmelerinin depremle ilgisi olmadığını, depremi öngörecek bir doğa olayının bulunmadığını vurgulayan Önsoy, şunları kaydetti:

"Hava basıncı farkı nedeniyle su bazen açığa doğru hareket ettiği için böyle bir çekilme ya da tam aksi durumda yükselme yaşanıyor. Kış dönemlerinde bu etkiler daha da fazla görülüyor. Suyun azalması özellikle sığ sahillerde daha uzun mesafede çekilmiş gibi görünüyor. Su çekilmelerinin doğal olduğunu biliyoruz ve her yıl bu olayı gözlemliyoruz. Bu olayların depremle bir ilgisi yok. Depremle ilgili olan tek deniz hareketi tsunami. Bölgedeki deniz suyu çekilmeleri birkaç gün içinde düzelecektir."

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