Fethiye'de facia: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Olay, Fethiye ilçesi Nif Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri, evde bulunan 83 yaşındaki Murat Ekiz ve 81 yaşındaki Naciye Ekiz'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemelerde, Murat ve Naciye Ekiz'in sahur yaptıktan sonra yattıkları ve yangının odun sobasından çıktığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.