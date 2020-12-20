Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı

AA 20 Aralık 2020 Pazar 23:13 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 23:13

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 97 göçmenin yakalanmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 7'si serbest bırakıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 17 Aralık'ta polis ekiplerince aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran ve Irak uyruklu 97 göçmen yakalanmış, organizatör oldukları iddiasıyla biri Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 3 kişi daha yakalanmıştı.