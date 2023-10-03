İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5406
  • EURO
    28,834
  • ALTIN
    1614.6
  • BIST100
    8476.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fethiye'de kaybolan Kanadalı paraşütçü 2 gün sonra bulundu
Güncel

Fethiye'de kaybolan Kanadalı paraşütçü 2 gün sonra bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Kanada uyruklu Richard Sean Taylor (44) Babadağ'dan Single (tekli) atlayış yaptıktan sonra, havanın da bulutlu olması sebebiyle bilmediği bir noktaya iniş yaptı. Taylor, 2 gün sonra yaya olarak Seydikemer ilçesi Karaağaç Mevkiine ulaştı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 16:25 - Güncelleme:
Fethiye'de kaybolan Kanadalı paraşütçü 2 gün sonra bulundu
ABONE OL

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen ve Ölüdeniz Mahallesi'nde konaklayan Kanada uyruklu Richard Sean Taylor (44) Babadağ'dan Single (tekli) atlayış yaptıktan sonra, havanın da bulutlu olması üzerine Belceğiz plajı yerine bilemediği bir noktaya iniş yaptı.

Kanadalı Richard Sean Taylor'un bu uçuşun ardından akşam saatlerinde konakladığı otele dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ile MAG ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Babadağ çevresi ile Ölüdeniz, Faralya ve diğer mahallelerde Kanadalı Taylor'un bulunması için yaklaşık 48 saat arama-kurtarma çalışması yaptı. JAK, AFAD ve MAG ekipleri, sarp kayalıklardan Kanadalı Richard Sean Taylor'u bulabilmek için adeta seferber oldu.

Taylor, 2 gün sonra yaya olarak Seydikemer ilçesi Karaağaç Mevkiine ulaştı. Burada bazı vatandaşlara kaybolduğunu ifade edince, vatandaşlar jandarmayı haberdar etti. Jandarma ekipleri Kanadalı turist Richard Sean Taylor'u Karaağaç mevkiinden alıp, konakladığı Ölüdeniz'deki otele getirdi.

Taylor'un havanın çok bulutlandığını, yolunu kaybettiğini belirtip, kendisine destek olan Jandarma arama kurtarma ekiplerine teşekkür ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.