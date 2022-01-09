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Fethiye'de otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA9 Ocak 2022 Pazar 18:05 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 18:05
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Kaza, Tuzla Mahallesi Kameraman Ali Uğur Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin (43) kullandığı 48 PC 275 plakalı otomobil, B.H.E. (24) idaresindeki 48 ABF 035 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.H.E'nin kullandığı otomobil yol kenarında bulunan su kanalına devrilirken, araçtaki sürücü ile Z.E. (46) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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