27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7576
  • 6,3509
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen pilot hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Ali Es, Rus uyruklu Mikhail Malyshev ile atlayış yapmak için bin 700 rakımlı Babadağ pistine çıktı.İkili, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından uçuşa geçti.

Havadayken henüz belirlenemeyen bir nedenle pilot Es, paraşütten ayrılarak denize düştü. Malyshev ise açılan yedek paraşüt aracılığıyla kontrollü bir şekilde denize iniş yaptı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Es ve Malyshev botla karaya çıkarıldı. Malyshev'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pilotun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Öğrenciye 548 TL maaş

Öğrenciye 548 TL maaş

Tosun Paşa’nın geri dönüşü

Tosun Paşa’nın geri dönüşü

Trump'ın talebine onay: ABD'ye girmeleri zorlaşacak

Trump'ın talebine onay: ABD'ye girmeleri zorlaşacak

Kahreden haber! Son uçuşu oldu

Kahreden haber! Son uçuşu oldu

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

15 yaşındaki Buse'nin sır ölümü

15 yaşındaki Buse'nin sır ölümü

Teknofest’te en iyi drone pilotları yarışacak 

Teknofest’te en iyi drone pilotları yarışacak 
 

POPÜLER HABERLER

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

Görenleri hayran bırakıyor! Akıntılarla şekillenmiş...

Görenleri hayran bırakıyor! Akıntılarla şekillenmiş...

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

Gizemini koruyor! 'Mucize' ve 'doğaüstü' olarak görülüyor

Gizemini koruyor! 'Mucize' ve 'doğaüstü' olarak görülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA