Fethiye'de paraşüt kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ve henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi atlayış yapmak için bin 200 rakımlı Babadağ pistine çıktı.

Uçuş için hazırlıklarını tamamlayan Öztürk ve beraberindeki kişi, atlayıştan kısa süre sonra paraşütün kapanması sonucu kayalıklara düştü.

Diğer paraşüt pilotlarının fark ettiği olayın ardından Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve jandarmadan yardım istendi.

Jandarma, drone yardımı ile paraşütün düştüğü yeri belirleyerek, ekiplerle harekete geçti. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı olay yerine güçlükle ulaşan ekipler, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler cenazelerin kayalık alandan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.