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Fethiye'de paraşüt kazası

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Rus pilot Sergey Zorin (47), kayalıklara düşüp, yaralandı.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 14:27 - Güncelleme:
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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden dün yamaç paraşütüyle atlayan Rus pilot Sergey Zorin, bir süre sonra kayalıklara düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle ulaşan ekipler, Zorin'i sedyeyle ambulansa taşıdı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rus pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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