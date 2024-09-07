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  • Fethiye'de silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı
Güncel

Fethiye'de silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan ve silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Fethiye'de silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı
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Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti öne sürüldü.

Bu sırada eğlence mekanında çalıştığı ileri sürülen kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

13 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı olayda 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ TOPLANDI

Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişi, eğlence mekanının kapatılmasıyla dağıldı.

Olayda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

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