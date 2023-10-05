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Fethiye'de şüpheli çanta paniği!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlardan tarafından şüpheli bir çanta bulundu. Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından imha edildi. Çantadan havlu ve kıyafetler çıktı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Fethiye'de şüpheli çanta paniği!
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Fethiye'de Muğla Makası mevkiinde bir bankanın şubesi önünde görülen şüpheli çanta nedneiyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Banka şubesi önündeki siyah renkli sırt çantası çevresinde inceleme yapan polis ekipleri önce bu çevreyi şerit içerisine alarak vatandaşların ve banka görevlilerinin güvenliğini sağladı. Daha sonra İnönü Bulvarında giriş ve çıkışları geçici olarak trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının son kez çanta çevresinde yaptığı incelemenin ardından çanta fünye ile patlatıldı. Çevrede toplanan vatandaşların ilgi ile izlediği bu çalışmayı bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülerken şüpheli çantadan havlu ve giysiler çıktı. Şüpheli çantanın imha edilmesinin ardından banka personeli görevine devam etti. Şüpheli çanta ile ilgili soruşturma sürüyor.

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