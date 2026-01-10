İSTANBUL 15°C / 9°C
Güncel

Fethiye'de tersanedeki teknede yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tersanedeki teknede çıkan yangın, diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede bulunan ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince tersaneye giden yol, yangın söndürme araçlarının bölgeye kolay ulaşım sağlayabilmesi için bir süre trafiğe kapatıldı.

Hızla yayılan ve tekneyi saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

