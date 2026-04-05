Fethiye'de yağış sonrası Ölüdeniz turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi

Fethiye'nin simgesi Ölüdeniz, iki gün boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından olağanüstü bir görünüme kavuştu. Denizin turkuaza dönüşen rengi havadan drone ile görüntülenirken, bölgeye akın eden turistler bu doğa olayını hayretle izledi.

SAĞANAK SONRASI ÖLÜDENİZ'DE TURKUAZ SÜRPRİZİ

İlçede iki gün boyunca etkili olan sağanağın ardından Ölüdeniz'in bir kısmında suyun rengi değişti.

Turkuaza bürünen denizin eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

BABADAĞ'DAN KUŞ BAKIŞI TURKUAZ MANZARA

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Bazı turistler ve vatandaşlar ise sahil şeridinde yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, denizdeki renk değişiminin kıyıya yakın noktalarda yoğunlaştığı görüldü.