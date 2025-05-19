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  • Fethiye'deki dehşet anları kamerada: Markete sığınan kadını böyle darp etti! 3 şüpheli yakalandı
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Fethiye'deki dehşet anları kamerada: Markete sığınan kadını böyle darp etti! 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan gasp ve darp olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. bir kadının darp edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Fethiye'deki dehşet anları kamerada: Markete sığınan kadını böyle darp etti! 3 şüpheli yakalandı
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Karaçulha Mahallesi Esenköy yolundaki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kadının eski erkek arkadaşı ile 2 kişi "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MARKETE SIĞINAN KADINI BÖYLE DARP ETTİ

Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki markette dün bir kadın darbedilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

İŞTE O ANLAR

  • Fethiye gasp olayı
  • 3 şüpheli gözaltı
  • KADIN DARP

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