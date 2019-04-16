13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7977
  • 6,548
  • 239.076
  • 96.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fethiye'deki paraşüt faciası: Ölüm uçuşundan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yaptıkları paraşütle, kayalıklara çarparak yaşamını yitiren paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk (38) ve yanındaki Pakistan uyruklu Zarak Zahee'nin (27), uçuşa başlarken başka bir pilot tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Hava şartları elverirse ikilinin cenazelerinin bulunduğu sarp kayalıklardan alınabilmesi için helikopterli çalışma yapılacağı bildirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'daki yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ve Pakistan uyruklu turist Zarak Zahee, dün saat 16.00 sıralarında 1100 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi de sevk edildi. Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan paraşütteki 2 kişinin öldüğü anlaşıldı. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, sarp kayalıklardaki cenazelerin alınması için helikoter istedi. Ancak, yoğun sis nedeniyle cesetler bulunduğu yerden alınamadı. Havanın kararması üzerine de çalışmalara ara verildi.
 
15 yıldır paraşüt pilotluğu yapan ve bekar olduğu öğrenilen Öztürk ile turist Zahee'nin cesetlerinin bulundukları yerden alınması için bugün tekrar helikopter istendi. Ancak, hava koşullarında düzelme olmadığı bildirildi. Olayda yaşamını yitiren ikilinin atlayış sırasında başka bir pilot tarafından çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı.
 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölümde dikkat çeken sahne! İdam mı ediliyor

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölümde dikkat çeken sahne! İdam mı ediliyor

Maltepe'de flaş karar!

Maltepe'de flaş karar!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

CHP’li başkanın ilk işi bakın ne oldu?

CHP’li başkanın ilk işi bakın ne oldu?

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de ele geçirildi! Roma dönemine ait

Denizli'de ele geçirildi! Roma dönemine ait

ABD açıkladı: Romanya’ya 'THAAD' gönderilecek

ABD açıkladı: Romanya’ya 'THAAD' gönderilecek

Rusya S-300'leri Hazar kıyısında ateşledi

Rusya S-300'leri Hazar kıyısında ateşledi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya S-300´leri Hazar kıyısında ateşledi

Rusya S-300´leri Hazar kıyısında ateşledi

Onun adı 'Janti' ondan kaçış yok

Onun adı 'Janti' ondan kaçış yok

Game of Thrones oyuncularının bölüm başı aldığı ücret belli oldu

Game of Thrones oyuncularının bölüm başı aldığı ücret belli oldu

Limuzin Toros, düğün salonuna çekiciyle geldi

Limuzin Toros, düğün salonuna çekiciyle geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA