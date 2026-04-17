Güncel

Fethiye'nin eski Belediye Başkanı Saatcı, İYİ Parti'den istifa etti

Fethiye'de 20 yıl belediye başkanlığı yaparak ilçeye önemli proje ve hizmetler kazandıran, Fethiye'nin önceki dönem Belediye Başkanı Behçet Saatcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

IHA17 Nisan 2026 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Fethiye'nin eski Belediye Başkanı Saatcı, İYİ Parti'den istifa etti
Fethiye'de 1999 yılında MHP'den Fethiye Belediye Başkanı olarak seçilen ve 2019 yılına kadar belediye başkanlığı yapan Behçet Saatcı, 2019 yılında katıldığı İYİ Parti'den son yerel seçimlerde Fethiye Belediye Başkan aday adayı da olmuştu. Evli iki çocuk babası olan 69 yaşındaki geçmiş dönem Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, son yaptığı sosyal medya paylaşımında İYİ Parti macerasını noktaladığını ifade etti. Saatcı, sosyal medya paylaşımında, 'Gidenlere kabahat buluyorsunuz, Kendinizde hiç mi günah yok, Sözü veren er olmayınca, hele bir de vefa olmayınca, neylersin kalıp orada. Doğrudur, Ankara'da koltuğu olmayanın itibarı olmazmış. Büyük umutlarla kurulan her safhasında katkımız olan İYİ Parti maceramız buraya kadarmış. Helallik de almam, helallik de vermem' ifadelerini kullandı.

