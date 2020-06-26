26 Haziran 2020 Cuma 08:13 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 08:13

Terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz hain girişimini ‘tiyatro’ olarak gösterme çabası işe yaramayınca, örgütle mücadele eden isimleri hedef almaya başladı. Terör örgütü üyeleri, 15 Temmuz darbe girişimi sürerken gece saat 23:00 sularında terör örgütüne karşı soruşturma başlatan dönemin Ankara Başsavcısı Harun Kodalak’ın üç yıl önce bu mücadeleye dair açıklamalarını çarpıtarak, “Kodalak’tan 15 Temmuz tiyatrosu itirafı: O geceye kadar belge bulamadık” dediğini iddia etti.

Halen Yargıtay üyesi olan Kodalak, AKŞAM’ın sorularını yanıtlarken, örgütün üç yıl sonra yeni itibarsızlaştırma kampanyaları için malzeme arayışına girdiğine dikkati çekerek, “Orada kastedilen çok açıktır. Konuşmamda, iddianamede ‘silahlı terör örgütü’ olduğuna dair yeterli delil olduğu açıkça belirtilmiştir. Hain teşebbüsleri ile milletin başına ve bu arada örgütün ‘silahlı terör örgütü’ olduğuna inanmayanların başına bombalar yağdırarak gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır. Sözlerim, bunu açıklamaktan ibarettir” dedi.

Kodalak, söz konusu röportajda, örgütün silahlı terör örgütü olduğu yönünde yeterli bilgi ve belgeye sahip olduklarını, ancak ‘hala buna inanmayanlar bulunduğunu’ vurgulamıştı. Kodalak, örgütün eski önemli mensuplarından Kemalettin Özdemir’in ‘örgütün silahlı gücünün, polis ve orduya soktuğu militanları olduğu’ yönündeki beyanlarına da atıf yapmıştı.