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  • FETÖ belgeseline sahip çıkan CHP'yi eleştirmişti: İhracı istendi
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FETÖ belgeseline sahip çıkan CHP'yi eleştirmişti: İhracı istendi

Altın Portakal ile skandala imza atan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası sürüyor. FETÖ propagandası içeren ‘Kanun Hükmü' belgesel filmi ile büyük tepki gören Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. CHP Kepez İlçe Başkanlığı ise Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

2 Ekim 2023 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
FETÖ belgeseline sahip çıkan CHP'yi eleştirmişti: İhracı istendi
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Altın Portakal skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. Başaran, 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek zehir zemberek sözlerle partisine bayrak açmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum" dedi. Bşaran'ın bu paylaşımının ardından milyonlarca destek geldi.

PARTİSİNDEN OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ

CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Şahsi çıkar ve beklentilerini partimizin ve ülkemizin ve bağımsızlığının önünde tutarak yapmış olduğu açıklamalarından dolayı Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Oktay Başaran'ın kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevkini, Kepez İlçe Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

  • FETÖ Propagandası
  • Başkan Böcek
  • oktay başaran

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