Güncel

FETÖ boş durmuyor! Yeniden yapılanmaya darbe

Erzurum'da FETÖ'nün orta öğretim ve lise öğrencilerinden örgüte yeniden eleman kazandırmaya çalışan mensupları yakalandı.

13 Aralık 2025 Cumartesi 09:51
FETÖ boş durmuyor! Yeniden yapılanmaya darbe
ABONE OL

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında; Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalarda orta öğretim ve lise öğrencilerinden örgüte yeniden eleman kazandırmaya çalışan ve internet tabanlı programlar üzerinden yurtdışında bulunan örgüt yöneticisi şahıslardan talimatlara istinaden birçok sayıda FETÖ terör örgütüne ait yasaklı bulunan yayınların çoğaltılarak örgüte müzahir şahıslara dağıttığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 3 şahıs Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.

Sevk edilen şahıslardan; E.A (İhraç İnfaz Koruma Memuru/Özel Sektör) ve Y.K (İhraç Öğretmen/Çiftçi) isimli şahıslar tutuklandı. S.Ö (İhraç Öğretmen/Özel Sektör) isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

