FETÖ 'çatı davası'nda dosyaları ayrılanların duruşması yarın

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, hükümle birlikte dosyaları ayrılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunduğu ortaya çıkan Adil Öksüz ve firari iş adamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu 71 sanıklı davanın ilk celsesi yarın görülecek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 09.30'da başlayacak.

Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu örgütün üst yöneticisi 73 kişi hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce dava açılmıştı. İddianamede FETÖ/PDY'nin hükümeti devirmeyi, devlet kurumlarını ele geçirmeyi, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisine dayanan devlet düzeni kurmayı amaçladığı ifade edilmişti. Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu ortaya çıkan örgütün "sivil imam"larından Adil Öksüz ve yine örgüt yöneticilerinden olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında ayrı ayrı açılan davaların birleştirilmesiyle davadaki sanık sayısı 75'e yükselmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda sanıklardan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı'yı, "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse mahkum ederken, örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik (1972 doğumlu) ve iş adamı Dilaver Azim'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırmıştı.

Davaları ayrılmıştı

Yargılama sonunda, sanıklardan 25 Ağustos 2016'da ölen Cemal Uşak hakkındaki dava düşürülmüş, örgüt elebaşı Gülen, sivil imam Adil Öksüz ve firari iş adamı Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari sanıklar ile haklarında hüküm kurulan sanıklardan Avcı, Kaya, Karaca ve İşbilen hakkında diğer bazı suçlamalara ilişkin kamu davaları ise ana dosyadan ayrılmıştı.

Ana davadan ayrılan yarın yapılacak duruşmanın sanıkları şunlar:

"Fetullah Gülen, Kazim Avcı, Alaeddin Kaya, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Abdullah Aymaz, Osman Hilmi Özdil, Adil Öksüz, Mehmet Ali Büyükçelebi, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kurucan, Ahmet Şahinalp, Ali Bayram, Ali Çelik (1957 doğumlu), Ali Ursavaş, Bahattin Karataş, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, Cemal Türk, Cemil Koca, İsmet Aksoy, Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Hüseyin Saruhan, İbrahim Kocabıyık, İrfan Yılmaz, İsmail Büyükçelebi, İsmail Cingöz, Kudret Ünal, Mahmut Akdoğan, Mahmut Akpınar, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Muammer Türkyılmaz, Murat Karabulut, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Necdet Başaran, Necdet İçel, Nevzat Ayvacı, Önder Aytaç, Recep Uzunallı, Rıdvan Akovalı, Sadettin Başer, Sadık Kesmeci, Sait Aksoy, Selman Kuzu, Suat Yıldırım, Suat Yiğit, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Tuncay Delibaşı, Abdulletif Tapkan, Faruk İlk, Mehmet Erdoğan Tüzün, Osman Karakuş, Rahmi Bıyık, Reşit Haylamaz, Ziya Demirel."

Karara çıkan davada mahkum edilen sanıklar Avcı, Kaya, Karaca ve İşbilen, bu davada "silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen siyasi ve askeri casusluk, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından yargılanacak.

Dava kapsamında firari sanıklar hakkında çıkarılan yokluğunda tutuklama ve yakalama kararları bulunuyor.