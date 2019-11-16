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'FETÖ, CHP’yi ele geçirdi' diyen Yılmaz Ateş ihraç edildi

Partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu söyleyen eski CHP’li milletvekili Yılmaz Ateş ihraç edildi.

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Eski milletvekili Ateş, bir TV programında “Maalesef partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe FETÖ’ye teslim olmadı. Dik durabilseydik 15 Temmuz da olmayacaktı” dedi. Bu sözlerin ardından Ateş hakkında partisince inceleme başlatıldı. CHP Ankara Disiplin Kurulu, inceleme sonunda Ateş’in kesin olarak partiden ihracına karar verdi.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili olan Yılmaz Ateş, partisini eleştiren sözleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Ateş canlı yayında CHP’nin FETÖ’yle ilişkisini eleştirerek; “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” diye konuşmuştu. 

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