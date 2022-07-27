FETÖ çifte suikastı böyle karartmış!

İhsan Güven cinayetinin arka planındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) izinin nasıl saklandığına dair yeni bulgular ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Güven suikastının örgütsel şüphelisi olan FETÖ, cinayet dosyasını tamamen karartarak beş sözde şüpheli buldu ve yargılayıp ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Bu beş kişi, FETÖ devletten uzaklaştırıldıktan sonra 2016'da görülen davanın karar duruşmasında ise beraat etti. FETÖ'nün Necip Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun izine ve dolayısıyla FETÖ'ye ulaşılmaması için İBDA-C örgütü üyesi birini ve ona yardım ettiği öne sürülen dört kişiyi yakalayıp suikastı kararttığı anlaşıldı.

Bu karartma, FETÖ'nün yurtdışındaki firari savcısı Zekeriya Öz'ün 2008'de Özel Yetkili Savcı iken İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı yazıda çarpıcı biçimde görülüyor. Öz'ün yazısında, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan yazar Ergün Poyraz'ın Tarikat, Siyaset ve Cinayet adlı kitabında Hablemitoğlu cinayeti ile İhsan Güven cinayeti arasında ikiz derecesinde benzerlikler olduğundan söz edildiği belirtiliyor. Yıllar sonra açığa çıkan gerçeği FETÖ, "Ergün Poyraz Ergenekon Terör Örgütü'nden manipülatif bilgiler alıyor" diyerek Poyraz'ı soruşturmaya dâhil edip karartı.

Öz'ün o dönemde mahkemeye yazdığı yazıda yer alan en çarpıcı kısımlardan biri şu: "Ergün Poyraz'ın kitabının 281. sayfasında Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güven cinayetinin çoğu yönden benzerlikler gösterdiği, İhsan Güven cinayetinin çözülmesi durumunda Necip Hablemitoğlu cinayetinin de çözüleceği yönünde bilgilerin bulunduğu anlaşılmıştır." Bu yazıdan, kitapta iki cinayet arasındaki ikizliğin tespitinin FETÖ'yü son derece rahatsız ettiği ve FETÖ'nün kendi azmettirdiği iki suikastın karartılması için soruşturmanın seyrini 180 derece değiştirdiği anlaşılıyor. Yazıda ayrıca Poyraz'ın kitabında İhsan Güven'in Fetullah Gülen davası ile alakalı olarak dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'e bilgi ve belge ilettiği bahsinin yer aldığı belirtiliyor ve "Ergün Poyraz'ın notlarında da Nuh Mete Yüksel'le birçok görüşmesinin bulunduğu anlaşılmıştır" deniliyor. İhsan Güven cinayeti davasında 2012'deki ilk kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyelerinin tamamı ile savcının FETÖ'cü olduğu da ortaya çıktı. Meslekten ihraç edilen mahkeme heyeti içinde şu isimler yer alıyordu: Rüstem Eryılmaz (Başkan), Hadi Çağdır (Üye), Mesut Özcan (Üye). Ayrıca savcı İsmail Tandoğan da FETÖ'den ihraç oldu.

FETÖ TEHDİDİNE İŞARET ETTİLER 2 YIL ARAYLA SUSTURUCULU SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜLER

"Fetullahçılar Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır" tespitinde bulunan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bu suikasttan 2 yıl sonra 1 Mayıs 2004'te Tuzla'da Dost Tarikatı lideri İhsan Güven ve eşi katledildi. Hablemitoğlu, ölümünden bir süre önce İhsan Güven'le Fetullahçı yapılanmanın ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu konuşmuş ve Köstebek adlı kitabında kullanılmak üzere bazı gizli belgeleri kendisinden edinmişti. İki isim de susturucu silahla öldürüldü. Hablemitoğlu suikastının ardından Güven çiftinde de eski Özel Kuvvetler mensubu Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun izine ulaşıldı.

'ULUSALCI KOMUTANLAR YAPTI' ALGISI OLUŞTURULDU

FETÖ, tıpkı İhsan Güven cinayeti gibi Necip Hablemitoğlu suikastının çözümünü engellemek için de akıl almaz planlar yaptı ve devreye soktu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre FETÖ, Necip Hablemitoğlu'nun ulusalcı generallerin talimatıyla öldürüldüğü algısını yaymak için yolsuzluk.com adlı bir site kurdu. Yolsuzluk.com, aslında FETÖ'cüler tarafından yönetilen bir siteydi. Zaten Hablemitoğlu da bu sitenin örgüt tarafından yönetildiğini söylemişti. Ancak siteyi TSK'nın komuta kademesindeki üst düzey isimleri yıpratmak için kuran FETÖ'cüler Hablemitoğlu'nun da kendi yazarları olduğunu öne sürecek kadar ileri gitti.

KOMUTANLA KONUŞMAYI KOYMUŞLAR!

Zekeriya Öz'ün cinayeti karartmak için hazırladığı dosyanın eklerinde MGK Genel Sekreterliği de yapan kuvvet komutanlarından Cumhur Asparuk ile İhsan Güven arasında geçen bir konuşmanın tapesi de yer alıyor. Bu tapede Güven'in "O Fetullah hakkında da kitaplar yazmıştık. Akademi Komutanı 'Bu kitapları kütüphanemize koymamıza izin verir misiniz?' diye sordu. Ben de cevap verdim: 'Kafanıza koyun, kafanıza...' Bu tapeden Güven'in Gülen'le ilgili yazdığı kitapların FETÖ'yü rahatsız ettiği ve maktulün bu yüzden hedef seçildiği anlaşılıyor.

'KARDANADAM11' E-POSTA ADRESİ...

FETÖ, tıpkı Hablemitoğlu suikastında olduğu gibi azmettirdiği İhsan Güven cinayetini de karartmak için kendi polislerine 'Kardanadam11 @Gmail. com' isimli sahte e-mail adresinden e-posta ihbarı yaptı. Hablemitoğlu ve Güven'i öldürten örgütün bir üyesi yazmış gibi gösterilen bu ihbarda her iki suikastta da 'Ergenekon' şüpheli gibi gösterildi ve şöyle denildi: Bazı özel operasyonlarda kullanılan şahıslar ve ulaşılabilecek yakınları Özel Kuvvetler gibi birimlere alınarak inceleniyor. İBDA/C içerisinden bazı şahısların da yine bizim tavsiyemizle Özel Kuvvetlere alınarak eğitim verildiğini biliyorum.