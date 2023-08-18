FETÖ darmadağın! Hain örgüt 5 gruba ayrıldı

Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mubah gören, 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarıyla gerçek yüzü ortaya çıkan ve 15 Temmuz 2016 gecesi darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bölünmeye yüz tuttu.

Eli kanlı teröristbaşı Gülen'in 'kara kutusu' olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun, '30 milyon dolarlık' ifşa mektubu yüzünden örgütün sosyal medya hesaplarına bakan "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması sonrası gerilim tavan yaptı.

Bir yandan da ölüme yüz tutan Gülen'in ciddi sağlık sorunları örgüt içerisinde liderlik yarışı başlattı.

FETÖ'NÜN TÜM SAVUNMA SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener bugünkü köşesinde örgütteki bölünmenin Osman Şimşek'in açıklamaları görünür hale geldiğini, Şimşek'in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında örgütün olduğunu dolaylı olarak anlatması ve FETÖ elebaşının çevresindekiler tarafından yönlendirildiğini açıklamasının Pensilvanya'da büyük tartışma başlattığını ifade etti.

Şener şu ifadeleri kullandı;

Örgütteki bölünmeyi ise 25 yıldır FETÖ elebaşının yanında bulunan sosyal medyadan sorumlu Osman Şimşek'in açıklamaları görünür hale getirdi. Özel kalemi ve "sır küpü" olan Cevdet Türkyolu hakkında, 10 ülke imamının yazdığı yolsuzluk iddialarını içeren mektubunu FETÖ elebaşı Gülen'e ileten Osman Şimşek, Pensilvanya'daki çiftlikte dövüldükten sonra kovulmuştu..

Çiftlikten kovulduktan 2.5 yıl sonra 8 Temmuz 2023 günü iddiaları doğrulayan bir yayına katılan Şimşek'in yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında örgütün olduğunu dolaylı olarak anlatması ve FETÖ elebaşının çevresindekiler tarafından yönlendirildiğini açıklaması büyük tartışma başlattı. Açıklamalarında her ne kadar örgüt liderini korumacı bir tavır sergilese de, bu açıklamada örgüt içerisinde bir ekibin bu işlere kalkıştığını iddia etmesi örgüt tabanında bomba etkisi yarattı. Bu açıklama örgüt içi ayrışmada en kritik eşiği oluşturdu. Bunun nedenleri arasında: Bugüne kadar örgüt tabanına darbede rol almadıkları, kendilerine iftira atıldığı propagandası ile örgüt tabanını bir arada tutmaya çalışan örgüt yönetiminin bu propagandası en büyük darbeyi aldı.

Şener, 15 Temmuz günü FETÖ elebaşının yanında olan Osman Şimşek'in örgütün darbedeki rolünü itiraf etmesi ve liderlik savaşı ile bölünme aşamasına gelen FETÖ'nün tüm savunma sistemi çöktüğünü söyledi.

Gelelim bölünme noktasına gelen FETÖ'deki ayrışmaya...

BÖLÜNMEYE YÜZ TUTAN HAŞHAŞİLER 5 GRUBA AYRILDI

Haşhaşiler, Gelenekçiler, Yenilikçiler, MÖZ-Mustafa Özcan Grubu, Barbaros Kocakurt grubu ve değişen dengelere göre hareket edenler olarak sayılacak olursa 5 gruba ayrılmış vaziyette.

Şener, örgüt içi güç mücadelesinde ileri çıkan grubun Mustafa Özcan Grubu (MÖZ) olduğunu söyledi..

Konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Yıllardır örgütün parasal kaynaklarını yöneten ve zimmetine geçiren Mustafa Özcan'ın sahip olduğu mali güç, FETÖ elebaşının en yakınındakileri yanına çekmesi, medya gücünü kontrol edebilmesi, özellikle Almanya başta yabancı istihbarat örgütleriyle ilişkileri onu liderlik konusunda iddialı tutuyor.

MÖZ'ün gücüne karşı Gelenekçiler, Yenilikçiler ve Barbaros Kocakurt grubu doğrudan olmasa da dolaylı biçimde medya üzerinden mücadele ediyor.