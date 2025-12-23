FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibi hakim karşısında

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, dosyaya gelen mazeret dilekçelerini okuduktan sonra duruşmada tanık dinlenileceğini bildirdi.

Tanık N.J.R, sanık Yılmaz'ın nişanlısı olduğunu, sanık Zeliha Ulubay'ı da bu sebeple tanıdığını söyleyerek, şu beyanda bulundu:

"Ben olayları Ahmet boşanma davası açtıktan sonra eski eşinin evimizi basmasıyla öğrendim. Şikayetinden sonra da birkaç kez aradı, buluşmak istedi. O sırada Ahmet'le küstük. Zeliha bana 'Ahmet'i şikayet ettim, ömrünün sonuna kadar içerde yatsın' dedi. Ben de 'Suçunu bilemem ama ben konuşursam ailesine rezil ederim, söyle karşıma çıkmasın.' dedim. Bu söylediklerim dosyayla alakalı değildi. Benim dosyaya konu olaylarla alakalı bilgim yok."

Tanık S.F.E. ise sanık Ömer Faruk Bol ile yakın arkadaşı olduğunu, Bol'un ağabeyi sanık Muhammet Talha Bol'a borçlandığını bildiğini, bu borcu sanık Yılmaz'a vermesini istediğini, kendisinin de Yılmaz'ı birkaç kere gördüğünü belirtti.

Olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen S.F.E, "Ahmet Yılmaz'ı, Muhammet abi yurt dışına gittikten sonra görmeye başladım. Ömer'e lazım olduğunda kredi kartlarımı veriyordum. Bazen Ömer'de kalıyordu. Yakın dostum olduğundan sorgulamıyordum. Tüm gün birlikteydik kartlarımı kullanmasında da bir sakınca görmedim." dedi.

Tanık Y.B.Y. de çalışma vizesi çıkartmak istediğini, sosyal medya üzerinden danışman M.F.I'yla tanıştığını, kendisiyle ödeme için iletişime geçtiklerini, parayı sanık Ömer Talha Bol'un alacağını söylediklerini anlattı.

Para teslim edilirken Bol'la arasında şifreli konuşma geçmediğini belirten Y.B.Y, "Ömer'i tanımıyorum, para teslim edilirken telefonda M.F.I. ile teyitleştik. Ben bu parayı 5 yıllık çalışma vizesi için verdim. Olaylarla alakalı bilgim yok. Ardından ailevi sebepler yüzünden gitmekten vazgeçtim ve paramı geri istedim. Parayı B.Y. getirip bana verdi."diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.