FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibi hakim karşısında: Mahkemeden ara karar çıktı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini bildirerek tanık dinleneceğini söyledi.

Tanık A.Ş, sanık Muhammet Talha Bol'u çalıştığı şirketin avukatlığını yaptığı süreçte tanıdığını anlatarak, "Talha Bey'e ödenecek avukatlık ücretleri vardı. Kendisi yurt dışında olduğundan ödemelerini birkaç kez kardeşi Ömer'e elden teslim ettim. Neden yurt dışına gittiğini bilmiyorum." beyanında bulundu.

Tanık beyanının ardından sanıklara söz verildi.

Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, aleyhe hususları kabul etmediğini, örgüte yardım ettiğine dair somut delil olmadığını savunarak, "Ben örgüt adına hareket etmedim. İşlediğim suç sadece maddi kar amacıyla işlenmiştir, örgütle bir bağım yoktur. Uzun süredir tutukluyum bu durum bir cezaya dönüştü artık. Tahliyemi istiyorum." savunmasını yaptı.

Söz alan tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 9 Şubat 2026'ya erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.