FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırıldı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırıldı.
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