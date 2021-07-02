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Güncel

FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan firari Munise Gülen, gözaltına alındı.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 08:00 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 08:29
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve yöneticileri pozisyonundaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Munise Gülen'in (28), Karabağlar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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