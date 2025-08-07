İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6791
  • EURO
    47,6526
  • ALTIN
    4430.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ elebaşı Gülen'in kuzenine Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis istemi
Güncel

FETÖ elebaşı Gülen'in kuzenine Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis istemi

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
FETÖ elebaşı Gülen'in kuzenine Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis istemi
ABONE OL

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hakkında, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 12 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hakkında, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetleri esnasında, şüpheli Kemalettin Gülen'in sosyal medyada suç içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İFADELERİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülen'in kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk hakkında da "Putatürk" ve "Sabetayist dönme Kamal" ifadelerini kullandığı, böylece Atatürk'ün hatırasına da hakaret ettiği, dolayısıyla ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

PAYLAŞIMLARI KENDİSİNİN YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Gülen'in savunmasına da yer verilen iddianamede, söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, paylaşımları kendisinin yapmadığını, bu paylaşımları ve hesapları ilk defa gördüğünü ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

12 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemalettin Gülen'in 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.