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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni için 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı.

18 Haziran 2021 Cuma 15:38 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 16:36
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FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi.

İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Selahaddin Gülen'in iddianamesi, Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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