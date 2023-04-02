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  • FETÖ elebaşı Gülen'le aynı poz! Mesaj mı verilmek istendi?
Güncel

FETÖ elebaşı Gülen'le aynı poz! Mesaj mı verilmek istendi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basarak poz vermesi, FETÖ elebaşı Gülen'in hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde ABD basınına verdiği fotoğrafı akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu ve Gülen'in skandal kareleri 'Verilmek istenen bir mesaj mı var?' dedirtti.

Yeni Şafak2 Nisan 2023 Pazar 08:28 - Güncelleme:
FETÖ elebaşı Gülen'le aynı poz! Mesaj mı verilmek istendi?
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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul Platformunun düzenlediği bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, burada CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşme sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Skandal fotoğraf infiale neden oldu. Görüntüde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeyi ayakları altına aldığı görüldü.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Müslümanlara bir hakaret niteliğini taşıyan görüntü, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine tepki üzerine tepki gelirken, CHP'den ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isterim."

AKILLARA FETÖ ELEBAŞI GÜLEN GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun pozu akılara FETÖ elebaşı Gülen'i getirdi. Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajında, FETÖ'cülere mesaj verircesine ayakkabılarıyla seccadeye ters basmıştı. Skandal fotoğrafı yorumlayan uzman isimler FETÖ elebaşı Gülen'in, "Haçlı adına İslam'ı ayaklarımın altına alırım mesajı" verdiğini yazmıştı.

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