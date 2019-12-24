SuperHaber için “FETÖ elebaşını kim cumhurbaşkanı yapmak istedi?” başlıklı bir makale kaleme alan Bozkurt, “Şimdi sıkı durun. Bu hamle örgütün devleti tepeden ele geçirmek için ilk hamlesi değilmiş. Nasıl mı? Kaydı tam 20,5 yıl geriye saralım. Yani 1999 yılı ilkbaharına…” satırlarını yazdı.

ARAŞTIRMA İÇİN ÜÇ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün o tarihlerde medyada Fetullah Gülen örgütlenmesi ile ilgili yayınlar yapılınca bu örgütle ilgili araştırma yapma kararı aldığını yazan Ceyhun Bozkurt, şunları kaydetti:

“Araştırma için üç müfettiş görevlendirildi. Bu müfettişler, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’a başvurarak yardım istediler. Aynı gün EGM İstihbarat Daire Başkanlığı, bir yazı ile Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Şube Müdürü Osman Ak’a başvurdu ve konunun araştırılması, il emniyet müdürünün imzası ile bir rapor halinde Daire Başkanlığına gönderilmesi istendi.”

RAPOR HAZIRLANDIKTAN İKİ GÜN SONRA ABD’YE KAÇTI

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ile yardımcıları Osman Ak, Ersan Dalman ve Zafer Aktaş’ın bir araştırma için 10 Şubat 1999 tarihinde kolları sıvadığını aktaran Bozkurt, yapılan araştırma sonucunda 19 Mart 1999 tarihinde “Fetullah Gülen ve Işık Tarikatı” başlıklı bir rapor hazırlandığını ifade etti.

Söz konusu raporun, o dönem örgütle ilgili araştırma yapan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderildiğini belirten Ceyhun Bozkurt, “Fetullah Gülen isimli elebaşı da, bu tarihten iki gün sonra 21 Mart 1999 tarihinde ABD’ye kaçtı.” diye yazdı.

ARKA ARKAYA “TELEKULAK ÇETESİ” HABERLERİ PATLADI

Aynı dönemde FETÖ’nün emniyet içindeki adamlarının karşı atağa geçtiğini söyleyen Bozkurt, şunları söyledi:

“Bir anda aynı yılın nisan ayında medyada arka arkaya ‘Telekulak çetesi’ haberleri patladı. Servisin kaynağı, FETÖ’cü polislerdi. Bu haberlere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 8’inci katından Çankaya Köşkü, Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık, bazı bakanlar, bazı siyasi partilerin genel merkezleri, politikacılar, gazeteciler dinleniyordu.”

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Hedefte “8’inci Kat Çetesi”nin başında olduğu ileri sürülen Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ile İstihbarattan Sorumlu Müdür Yardımcısı Osman Ak’ın olduğunu anlatan Ceyhun Bozkurt, “Tesadüfün (!) böylesi işte. Mart ayında Fetullah Gülen ve örgütlenmesi ile ilgili raporu tamamladılar ve bir ay sonra bir çetenin(!) başında oldukları ortaya çıktı (!)” satırlarını kaleme aldı.