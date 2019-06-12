FETÖ elebaşının iadesi için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı’na verdik
Adalet Bakanı Abdulahmit Gül, FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili 'Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanına verdik' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi.
Adalet Bakanı Abdulahmit Gül, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili "Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanına verdik" dedi.
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