FETÖ elebaşının iadesi için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı’na verdik Adalet Bakanı Abdulahmit Gül, FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili 'Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanına verdik' dedi.