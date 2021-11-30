FETÖ elebaşının 'nöbetçi imam' uygulaması gerekçeli kararda

DHA 30 Kasım 2021 Salı 11:15 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 11:15

Terör örgütü yapılanmasında 30 yıl yer alan, 2010'dan teslim olduğu 2019 yılana kadar da 'MİT mahrem imamlığı' yapan Ö.K., teslim olarak itirafçı oldu. Örgüte ait bildiklerini polis ve savcılık sorgusunda anlatan Ö.K., Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılandı. Teslim olup bildiklerini anlattığı için TCK'nın ilgili maddesi gereğince 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen Ö.K.'ye, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargılama aşamasında serbest bırakılan sanığa verilen 'yurt dışı yasağı' adli kontrol şartının devamına hükmedildi.

'NÖBETÇİ İMAM' UYGULAMASI

Ö.K.'ye verilen cezanın gerekçesinde, 'FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması' detaylı olarak anlatıldı. Örgütün, TSK, emniyet, yargı, MİT, mülkiye ve bazı özel kurumlara özel önem verdiği vurgulandı. Bu kurumlardan sorumlu 'mahrem imam'ların doğrudan örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından atandığı belirtilerek, "Mahrem yapıda faaliyet yürüten birim imamlarının düzenli olarak periyodik aralıklarla örgüt elebaşı Gülen'in kaldığı ABD Pensilvanya eyaletinde malikanesinde belirli dönemlerde nöbetçi olarak hizmet verdikleri, Türkiye'den mahrem yapılardan gelen bilgiler ve soruları Gülen'e ilettikleri, ondan aldıkları cevapları da Türkiye'deki mahrem yapıda faaliyet yürüten muhataplarına ilettikleri, bazen de Gülen'in bizzat ilgili birim sorumlusu ile görüşebildiği, ayrıca mahrem yapı birim imamlarıyla da belirli periyotlarla düzenli olarak görüştüğü, yapılan/yapılacak tüm işlerin malikanede karara bağlandığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir" denildi.

'7/24 GÖRÜŞME İMKANINA SAHİP'

Kararda 'nöbetçi imam'lık uygulamasına ilişkin ayrıca "Örgüt elebaşının yanında 15 gün veya 1 ay süre ile kalan mahrem yapı birim sorumlusu için kullanılan bir tabirdir. Gülen'e bir şey danışılacağı zaman nöbetçi olan mahrem yapı imamına mesaj iletilmektedir. Nöbetçi imam, örgüt elebaşı ile 7/24 görüşme imkanına sahiptir. İlgili birimden gelen mesaja örgüt elebaşının cevabı yine nöbetçi aracılığıyla iletilmektedir" denildi.