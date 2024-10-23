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FETÖ elebaşının provokatörlüğünü yapan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdükleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu belirtildi.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
FETÖ elebaşının provokatörlüğünü yapan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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