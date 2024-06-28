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FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1,1 milyar liraya satıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihaleye çıkarılan ‘FETÖ firarisi' Akın İpek'e ait Bebek'teki yalı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 14:52 - Güncelleme:
FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1,1 milyar liraya satıldı
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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

ÜÇ SAATTE TAMAMLANDI

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı. Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

YALI OYAK ÇİMENTO'YA SATILDI

İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i yabancı yatırımcıya ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

İstanbul Bebek'teki satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare terastan oluşuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.

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